"Это будет огромная книга": Джордж Мартин рассказал о работе над "Ветрами зимы" в условиях карантина

В своём блоге автор фэнтезийного цикла "Песнь льда и пламени" заявил, что работа над следующей частью серии на карантине пошла значительно быстрее, но роман ещё не близок к завершению. По словам Мартина, чуть больше, чем за неделю, он дописал три главы — и прогресс налицо.

"Могу сказать одно: вынужденная изоляция помогла мне писать. Я каждый день часами сижу над "Ветрами зимы" и работа продвигается. Как раз вчера я закончил очередную главу, другую я дописал три дня назад, ещё одну — на прошлой неделе. Но нет, это не означает, что роман будет готов завтра или что его опубликуют на следующей неделе. Это будет огромная книга, и у меня ещё полно работы", - отметил Джордж Р. Р. Мартин.

Мартин не стал давать конкретных дат, но выразил надежду, что книга будет готова через год. Он собирается поехать на следующий фестиваль Worldcon в Новой Зеландии, также известный как CoNZealand. Он должен пройти летом 2021-го — и писатель считает, что к тому времени уже доделает "Ветра".

"У меня разбилось сердце, когда CoNZealand пришлось перенести в онлайн-формат из-за пандемии. Мне пришлось отменить планы о поездке в Веллингтон, но во всей этой ситуации есть и кое-что позитивное. Последнее, что мне сейчас надо — это большой перерыв. Он может остановить всю работу, а ведь я уже хорошо разогнался. Так что поехать в Веллингтон я могу и в следующем году — надеюсь, что к тому времени и с Covid-19, и с работой над "Ветрами зимы" будет покончено", - добавил Мартин.

Ещё в 2019-м Джордж Мартин рассчитывал закончить работу к лету следующего года, и даже давал фанатам официальной разрешение запереть его в хижине на острове, пока не допишет роман. Судя по всему, в условиях пандемии это и не понадобится.