Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Контроль за карантином: в Одесской области будут созданы "рейдовые группы"
Контроль за карантином: в Одесской области будут созданы "рейдовые группы"
Испания открывает границы: аэропорты возобновят работу в воскресенье
Испания открывает границы: аэропорты возобновят работу в воскресенье
Пятов о чемпионстве в УПЛ: "Целый год к этому шли"
Пятов о чемпионстве в УПЛ: "Целый год к этому шли"
День отца 2020: красивые поздравления для родного человека
День отца 2020: красивые поздравления для родного человека

Почему Пауло Коэльо уничтожил черновик книги, написанную с Коби Брайантом, которая могла стать примером для детей во всем мире

Почему Пауло Коэльо уничтожил черновик книги, написанную с Коби Брайантом, которая могла стать примером для детей во всем мире
Обновлено 02:12 Сегодня Телеграф kulturologia.ru
На протяжении длительного времени известный писатель Пауло Коэльо готовил к выходу в свет новую книгу. Произведение было рассчитано на детскую аудиторию и писалось в соавторстве с известным американским баскетболистом Коби Брайантом. Но в конце января в интервью Associated Press Пауло Коэльо заявил о том, что он уничтожил черновик книги. И категорически отказался рассматривать вопрос об том, чтобы выпустить произведение в печать.

Если бы книга пользовалась спросом, она могла положить начало целой серии произведений для детей. Предполагалось, что в новой книге должны были переплестись спорт и магия. Пауло Коэльо и Коби Брайант задумывали детский роман для того, чтобы бедные и обездоленные дети могли увидеть, как спорт, трудолюбие и целеустремлённость помогают преодолевать невзгоды. По мнению соавторов, книга должна была дать надежду всем детям.

Коби Брайант во время одного из своих интервью говорил о том, что у него есть идея произведения, готовый сюжет и его развитие. Он знал, с чего начать книгу и чем закончатся приключения персонажей. Через свою мультимедийную компанию Granity Studios баскетболист общался с разными писателями. Но последний проект был особенно важен для него.

Брайант признавался, что сотрудничество с Пауло Коэльо сделает произведение в тысячу раз лучше, чем в том случае, если бы он решил писать и издавать книгу самостоятельно.

Соавторы работали не спеша, стараясь создать литературное произведение, которое было бы интересно подрастающему поколению. Дети должны были после прочтения испытать желание двигаться вперёд, несмотря на социальное или финансовое положение. Баскетболист особенное внимание уделял тому, чтобы книга стала положительным примером для детей во всём мире.

Сам Коби Брайант начал свою спортивную карьеру ещё в школьные годы, а после получения среднего образования стал играть в НБА, добившись немыслимых успехов в баскетболе. На его счету 5 чемпионских титулов, две Олимпийские медали и четыре награды матча всех звёзд. Он никогда не останавливался на достигнутом и всегда стремился к новым вершинам.

После окончания карьеры в НБА он снял анимационный фильм "Дорогой баскетбол", который в 2018 году принёс профессиональному баскетболисту премию "Оскар". Его жизнь уже сама могла служить примером стойкости и целеустремлённости.

Но в конце января 2020 года личный вертолёт Коби Брайанта, в котором находился он сам вместе с 13-летней дочерью Джанной и ещё семь друзей его семьи, потерпел крушение в Калабасе, штат Калифорния. Все пассажиры погибли.

Трагедия случилась 26 января, а уже через два дня Пауло Коэльо заявил о намерении уничтожить черновики книги, которая писалась в соавторстве с легендарным баскетболистом.

Как сказал писатель, Брайант хотел, чтобы книга показала всем обездоленным детям пример того, как они могут преодолеть невзгоды благодаря спорту. Но без легендарного соавтора произведение теряет всякий смысл, а потому нет никакого резона заканчивать этот проект без его идейного вдохновителя и его движущей силы.

Пауло Коэльо не согласился с доводами поклонников трагически погибшего баскетболиста, которые уговаривали писателя закончить книгу в память о Коби Брайанте. При этом романист убеждён, что феномен и творческое наследие легендарного баскетболиста ещё предстоит изучить будущим поколениям.

Американский словарь Merriam-Webster добавит изменения к понятию "расизм"

Общение с Брайантом убедило Коэльо в том, что у спортсмена множество идей, касающихся разных сфер жизни. Он был очень разноплановым человеком, и его таланты простирались куда дальше баскетбола.

Пауло Коэльо отметил, что сам он научился очень многому во время работы с Коби Брайантом. При этом писатель сообщил о намерении написать книгу о тех уроках, которые он вынес из общения с легендой баскетбола и человеком большой души. В настоящее время нужно пережить потерю и изучать то наследие, которое оставил Коби Брайант.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Роман, Коби Брайант, Пауло Коэльо, Детские книги.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дженнифер Лопес готовит новый хит: 50-летняя звезда поделилась ярким образом (Фото)
02 Белок: сколько съесть, чтобы похудеть
03 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
04 В Ровно обнаружили древние артефакты (Видео)
05 Яблоку негде упасть: как соблюдают карантин на пляжах в Запорожской области (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине еще 56 зараженных коронавирусом
На Буковине еще 56 зараженных коронавирусом
Пожар в офисном здании Киева ликвидировали (Фото)
Пожар в офисном здании Киева ликвидировали (Фото)
Обострение на Донбассе: в ООС ранен еще один украинский военнослужащий
В ООС ранен еще один украинский военнослужащий
&quot;Тайна ждет вас в сентябре&quot;: создатели &quot;Шерлока Холмса&quot; заинтриговали фанатов коротким анонсом (Видео)
Создатели "Шерлока Холмса" заинтриговали фанатов коротким анонсом (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь