Почему Пауло Коэльо уничтожил черновик книги, написанную с Коби Брайантом, которая могла стать примером для детей во всем мире

На протяжении длительного времени известный писатель Пауло Коэльо готовил к выходу в свет новую книгу. Произведение было рассчитано на детскую аудиторию и писалось в соавторстве с известным американским баскетболистом Коби Брайантом. Но в конце января в интервью Associated Press Пауло Коэльо заявил о том, что он уничтожил черновик книги. И категорически отказался рассматривать вопрос об том, чтобы выпустить произведение в печать.

Если бы книга пользовалась спросом, она могла положить начало целой серии произведений для детей. Предполагалось, что в новой книге должны были переплестись спорт и магия. Пауло Коэльо и Коби Брайант задумывали детский роман для того, чтобы бедные и обездоленные дети могли увидеть, как спорт, трудолюбие и целеустремлённость помогают преодолевать невзгоды. По мнению соавторов, книга должна была дать надежду всем детям.

Коби Брайант во время одного из своих интервью говорил о том, что у него есть идея произведения, готовый сюжет и его развитие. Он знал, с чего начать книгу и чем закончатся приключения персонажей. Через свою мультимедийную компанию Granity Studios баскетболист общался с разными писателями. Но последний проект был особенно важен для него.

Брайант признавался, что сотрудничество с Пауло Коэльо сделает произведение в тысячу раз лучше, чем в том случае, если бы он решил писать и издавать книгу самостоятельно.

Соавторы работали не спеша, стараясь создать литературное произведение, которое было бы интересно подрастающему поколению. Дети должны были после прочтения испытать желание двигаться вперёд, несмотря на социальное или финансовое положение. Баскетболист особенное внимание уделял тому, чтобы книга стала положительным примером для детей во всём мире.

Сам Коби Брайант начал свою спортивную карьеру ещё в школьные годы, а после получения среднего образования стал играть в НБА, добившись немыслимых успехов в баскетболе. На его счету 5 чемпионских титулов, две Олимпийские медали и четыре награды матча всех звёзд. Он никогда не останавливался на достигнутом и всегда стремился к новым вершинам.

После окончания карьеры в НБА он снял анимационный фильм "Дорогой баскетбол", который в 2018 году принёс профессиональному баскетболисту премию "Оскар". Его жизнь уже сама могла служить примером стойкости и целеустремлённости.

Но в конце января 2020 года личный вертолёт Коби Брайанта, в котором находился он сам вместе с 13-летней дочерью Джанной и ещё семь друзей его семьи, потерпел крушение в Калабасе, штат Калифорния. Все пассажиры погибли.

Трагедия случилась 26 января, а уже через два дня Пауло Коэльо заявил о намерении уничтожить черновики книги, которая писалась в соавторстве с легендарным баскетболистом.

Как сказал писатель, Брайант хотел, чтобы книга показала всем обездоленным детям пример того, как они могут преодолеть невзгоды благодаря спорту. Но без легендарного соавтора произведение теряет всякий смысл, а потому нет никакого резона заканчивать этот проект без его идейного вдохновителя и его движущей силы.

Пауло Коэльо не согласился с доводами поклонников трагически погибшего баскетболиста, которые уговаривали писателя закончить книгу в память о Коби Брайанте. При этом романист убеждён, что феномен и творческое наследие легендарного баскетболиста ещё предстоит изучить будущим поколениям.

Общение с Брайантом убедило Коэльо в том, что у спортсмена множество идей, касающихся разных сфер жизни. Он был очень разноплановым человеком, и его таланты простирались куда дальше баскетбола.

Пауло Коэльо отметил, что сам он научился очень многому во время работы с Коби Брайантом. При этом писатель сообщил о намерении написать книгу о тех уроках, которые он вынес из общения с легендой баскетбола и человеком большой души. В настоящее время нужно пережить потерю и изучать то наследие, которое оставил Коби Брайант.