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Book Space 2020: в Днепре впервые проходит книжный онлайн-марафон
Book Space 2020: в Днепре впервые проходит книжный онлайн-марафон

Book Space 2020: в Днепре впервые проходит книжный онлайн-марафон

Book Space 2020: в Днепре впервые проходит книжный онлайн-марафон
19:02 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
В Днепре открылся онлайн-марафон Book Space, который продлится два дня - в течение 4-5 июля. Книжный фестиваль проходит в Днепре уже в третий раз, но впервые, из-за карантина, онлайн.

В онлайн-программе фестиваля лекции, дискуссии, обзоры книжных новинок, беседы с издателями и авторами для взрослых и детей.

В частности, о будущем литературы в дискуссии "Будущее, которое уже здесь: литература и (анти)утопии" говорил известный литературный критик, лектор многочисленных образовательных проектов, автор книги "Цена вопроса", соредактор отдела культуры в "Украинском журнале" (Прага, Чехия); один из кураторов интерактивной выставки Ukraine WOW Евгений Стасиневич.

"Литература за прошедшие сто лет сильно растратила свой пророческий потенциал: реальность каждый раз оказывалась куда сложнее и удивительнее, чем самые дерзкие прогнозы. Стала ли литература - и украинская в том числе - чувствительной к изменениям, а или все больше теряет связь с нервной системой настоящего? И, возможно, решающий вопрос следует сформулировать вот как: готова ли литература работать с образами не только катастрофического будущего, но и вновь предлагать проекты столь необходимых в кризисные времена утопий? То есть: возможно ли в одной книге совместить будущее и оптимизм? Жизнеутверждаемость и то будущее, в котором мы, как оказалось, уже находимся", - предлагает Станисевич.

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Организаторы фестиваля говорят, что им очень хотелось поддержать коллег-издателей, сделать их более видимыми в это непростое время.

"Поэтому вместе с ними (издателями - авт.) мы подготовили обзоры новинок, ближайших планов и немного расскажем о самих издательствах. Ведь очень часто покупатели даже не обращают внимания на то, кем выдана книжка", - отмечают они.

Арт-директор фестиваля Book Space, переводчица, публицист, энтузиастка инновационных форм в книгоиздании и литературе Виктория Нарижная вместе с психологом Ольгой Федорец и блогером Татусей Бо расскажут о родительском выгорании.

Учительница литературы Всеукраинской школы онлайн, руководитель отдела продвижения чтения Украинского института книги, куратор образовательной программы "Гимназия" фестивалей Гогольfest Анастасия Евдокимова будет модерировать дискуссию "Онлайн-школа; впечатление и возможности". Речь пойдет о том, будет ли когда-нибудь украинская школа готова к современным вызовам? Какие возможности онлайн-образования не были использованы полностью и почему? Что нам готовит (или нет) МОН на следующий учебный год? Где брать умных, компетентных и подготовленных учителей?

Какие пути донесения правильной информации, как бороться с невежеством (и стоит ли вообще?), как избавиться от невроза погони за "идеальностью" и начать наконец наслаждаться жизнью? Об этом можно поговорить с медицинской и научной журналисткой, биологом и популяризатором здорового образа жизни, автором книги "Вы это сможете" Дарьей Озерной.

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В вечернее время запланированы дискуссии "Кризис власти: справляется ли мужской мир с современными вызовами?" и "Демократия либо безопасность: борьба с эпидемией как путь к цифровому тоталитаризму".

Насыщенная программа и на следующий день книжного фестиваля. Будут беседовать о влиянии гаджетов на подростков и техническое будущее, как создавать мемы, возможно ли преодолеть мировую бедность, будущее искусства после коронавируса и прочее.

Также запланирована презентация проекта каталога Украинского института книги Illustrators From Ukraine.

"Во время презентации руководитель отдела продвижения чтения Украинского института книги Анастасия Евдокимова и эксперт каталога расскажут о проекте, мировых и украинских тенденциях в детской иллюстрации, а также о возможности представления украинских иллюстраторов в международном контексте", - обещают организаторы.

Непрерывная видеотрансляция на YouTube

Организаторы марафона - Украинский институт книги и городская программа города Днепр "Культурная столица".

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Фестиваль, Литература, Book Space.

Автор:

Телеграф
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