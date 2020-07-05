Книжный базар "Петровка" закрывают: предприниматели "бушуют"

В Киеве намерены снести книжный рынок, расположенный возле станции метро "Почайна" (бывшая "Петровка"). Соответствующей информацией поделился издание "Вечерний Киев".

В четверг, 2 июня, администрация "Петровки" собрала всех предпринимателей арендаторов и заявила в ультимативной форме, что рынок закрывают, чтобы на его месте построить новый торговый центр. Всем сотрудникам сообщили, что необходимо обязательно переезжать на согласованное место в районе ангаров на станции метро "Лесная".

Однако, предпринимателей такой расклад не устраивает – они создали собственное общественное объединение и уже во вторник, 7 июня, будут собирать митинг, чтобы отстоять свои права на работу и ведения бизнеса.

Они приглашают всех неравнодушных и журналистов присоединиться к протесту.

Основатель фонда "Культурная инновации" и предприниматель Владислав Трубицын прокомментировал решение администрации рынка:

"В прошлом году состоялась реконструкция книжного рынка, а деньги - от 3 до 50 000 долларов собирали с предпринимателей, арендаторов, – говорит Владислав Трубицын. – Именно продавцы книг из своих денег сделали реконструкцию, под заверения администрации, теперь никто не выгонит. Однако, в настоящее время рынок закрывают. Есть решение Киевсовета 2004 года по участку земли под книжным рынком. Решение, которое мы общиной, с помощью юристов и депутатов будем обжаловать и в порядке общественной инициативы предложим Киевсовету рассмотреть повторно".

Кроме этого, он подчеркнул, что коллектив книжного рынка будет отстаивать свои права только законными методами.