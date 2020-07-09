Бестселлер "Первому игроку приготовиться" ждет продолжение

Издательство Penguin Random House сообщило радостную новость поклонникам творчества Эрнеста Клайна.

Совсем скоро, а именно 24 ноября, в Северной Америке увидит свет продолжение научно-фантастического романа "Первому игроку приготовиться".

Книгу, которая называется "Второму игроку приготовиться", уже можно заказать. Увы, но дат выхода в других странах пока нет. Они будут объявлены позже. Ожидается, что книга выйдет в более чем 58 странах и будет переведена на 37 языков.

Первая книга - "Первому игроку приготовиться", вышла в 2011 году и вызвала настоящий ажиотаж среди фанатов научной фантастики. Роман рассказывает о ближайшем будущем, где царит хаос. Люди, чтобы скрыться от реалий того мира, уходят в виртуальную вселенную.

В 2018 году, Стивен Спилберг снял одноименный фильм, где главная роль досталась Таю Шеридану. Фильм стал таким же популярным, как и книга.

Трейлер фильма:

Подробностей о сюжете второй книги к сожалению нет. Так, что любителям данного жанра придется немного потерпеть, до выхода книги.