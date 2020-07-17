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Единственную целую рукопись Уильяма Шекспира опубликовали в сети

Единственную целую рукопись Уильяма Шекспира опубликовали в сети
13:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Британская библиотека представила оцифрованные оригинальные рукописи пьесы Сэр Томас Мор, которая была написана в соавторстве Уильямом Шекспиром. Данная рукопись является единственным уцелевшим сочинением автора.

Пьеса Сэр Томас Мор датируется 1590−1604 годами, но это приблизительно.

На оцифрованных страницах рукописи, которые опубликованы в разделе Цифровых манускриптов Британской библиотеки, даже можно рассмотреть почерк известнейшего английского писателя.

На сайте библиотеки отмечается, что пьеса Сэр Томас Мор не всегда включается в шекспировский канон.  Эта пьеса была написана в конце 16-го или начала 17-го века и не сразу приходит на ум среди шедевров Шекспира.

Рукопись Уильяма Шекспира

В далеком 1871 году на одной из этих страниц рукописи был идентифицирован почерк Шекспира, но эксперты все равно считают, что пьеса "Сэр Томас Мор" была написана в соавторстве нескольких драматургов.

Единственная целая рукопись Уильяма Шекспира

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Пьеса рассказывает историю противника Генриха VIII — адвоката, философа и писателя Томаса Мора. Рукопись сохранилась до наших дней, потому что была запрещена — главный рецензент пьесы Эдмунд Тилни приказал убрать некоторые сцены, но авторы не согласились и отказались от идеи ставить пьесу.

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Литература, Писатель, Уильям Шекспир.

Автор:

Телеграф
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