Лауреатом Международной Букеровской премии стала 29-летняя писательница Марика Лукас Рейневелд

29-летняя Марика Лукас Рейневелд из Нидерландов стала самым молодым в истории лауреатом Международной Букеровской премии.

Организаторы Международной букеровской премии огласили лауреата этого года. Им стала 29-летняя Марика Лукас Рейневелд из Нидерландов, которая написала роман The Discomfort of Evening ("Неловкий вечер").

Как отмечается на сайте премии, Рейневелд стала самым молодым автором, который был удостоен награды. На английский язык роман писательницы перевела Мишель Хатчинсон. По правилам Международной Букеровской премии, ее денежная часть - 50 тысяч фунтов стерлингов - делится пополам между автором и переводчиком.

Отмечается также, что "Неловкий вечер" был избран из шорт-листа, состоявшего из шести произведений. Отбором победителя занималось жюри из пяти судей.

View this post on Instagram A post shared by The Booker Prizes (@thebookerprizes) on Aug 26, 2020 at 9:34am PDT

Книга рассказывает о девочке Яс, которая живет на ферме в ортодоксальной христианской семье. Старший брат девочки пропадает без вести и она описывает, как ее семья начинает распадаться на части из-за горя.

В этом году церемонию вручения Международной букеровской премии перенесли с мая на август, она прошла в онлайн-формате.

Букеровская премия является одной из самых престижных премий в англоязычной литературе. Она присуждается с 1969 года. Изначально для ее получения автору необходимо было проживать в одной из стран Содружества наций (Великобритания и бывшие колонии), Ирландии или Зимбабве. В 2013 году Фондом Букеровской премии было решено присуждать ее вне зависимости от гражданства писателя. Единственное условие - книга должна быть написана на английском языке и опубликована в Великобритании.

Международная Букеровская премия вручается с 2015 года.