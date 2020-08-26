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Расизм в литературе: во Франции переименовали роман "Десять негритят" Агаты Кристи

Расизм в литературе: во Франции переименовали роман "Десять негритят" Агаты Кристи
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Правнук британской писательницы Агаты Кристи переименовал французское издание ее детективного романа "Десять негритят".

Во Франции роман английской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят" переименовали из-за расизма. Теперь известное произведение будет называться "Их было десять". Об этом передает портал BFM.

Потомок писательницы Джеймс Причард поддержал инициативу, ссылаясь на желание самой Кристи.

Сейчас ее название может показаться расистским, поэтому роман получил имя "Их было десять". Напомним, что книга впервые была опубликована в 1939 году. 

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Причард также подчеркнул, что название связано с детской считалочкой, написанной не Агатой Кристи.

Как сообщалось ранее, американский словарь Merriam-Webster добавит изменения к понятию "расизм".

Также, создатели "Симпсонов" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать цветных персонажей.

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Все по теме:

Расизм, Франция, Литература, Агата Кристи, Десять негритят, Их было десять.

Автор:

Телеграф
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