Создатели "Симпсонов" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать цветных персонажей

"Двигаясь дальше, "Симпсоны" больше не будут привлекать белых актеров для озвучки небелых персонажей", - говорится в заявлении команды сериала.

Помимо этого, актер Майк Генри, который озвучивал чернокожего персонажа Кливленда в "Гриффинах" заявил, что больше не будет этого делать.

"Это была честь для меня играть Кливленда в "Гриффинах" в течение 20 лет. Я люблю этого персонажа, но люди с цветным типом кожи должны играть цветных героев. Поэтому я больше не буду исполнять эту роль", - написал Хенри в Twitter.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT

— Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020