"Мой самый главный учитель": Ченнинг Татум посвятил дочери книгу

Голливудский актер Ченнинг Татум с пользой провел карантин, который был внедрен в связи с пандемией COVID-19. Он создал детскую сказку "Единственная и неповторимая Спаркелла" с посвятой своей дочке Эверли.
Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram-аккаунте.
"Ребята, не знаю, как вы, но мой карантин был немного странноватым. Я случайно заперся в комнате моей семилетней дочери. И там я познакомился со своим внутренним ребенком. Вот он мой результат — он для моей маленькой девочки. Думаю, он такой, потому что где-то глубоко внутри во мне живет маленькая девочка. Спасибо за то, что прочтете".
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Guys, I don’t know about you but things got a little weird for me in quarantine. I ended up accidentally locking myself in my 7 year old daughter’s room. And I ended up finding my inner child. So this is what I created for my little girl. From what is, I guess, the little girl in me. Thanks for reading. #Sparkella bit.ly/OneAndOnlySparkella
В посвящении к книге сказано: "Посвящается Эверли, самому чудесному волшебному существу, которого я когда-либо знал. Ты мой самый главный учитель".
В комментарии изданиюPeople Ченнинг Татум признался, что хотел бы как можно чаще видеться и общаться со своей дочерью. В этом ему помог карантин.
"Мое единственное желание — чтобы у меня было как можно больше времени, чтобы играть во всех волшебных сферах, которые мы создали. Моя книга также для всех пап, у которых есть маленькие дочки… Носите что угодно, танцуйте и будьте настолько волшебными, насколько можете. Я обещаю, ваши дочки ответят вам еще большей любовью".