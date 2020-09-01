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"Мой самый главный учитель": Ченнинг Татум посвятил дочери книгу

"Мой самый главный учитель": Ченнинг Татум посвятил дочери книгу
11:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Американский актер и продюсер Ченнинг Татум открыл в себе новый талант, находясь на карантине.

Голливудский актер Ченнинг Татум с пользой провел карантин, который был внедрен в связи с пандемией COVID-19. Он создал детскую сказку "Единственная и неповторимая Спаркелла" с посвятой своей дочке Эверли.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram-аккаунте.

"Ребята, не знаю, как вы, но мой карантин был немного странноватым. Я случайно заперся в комнате моей семилетней дочери. И там я познакомился со своим внутренним ребенком. Вот он мой результат — он для моей маленькой девочки. Думаю, он такой, потому что где-то глубоко внутри во мне живет маленькая девочка. Спасибо за то, что прочтете".

В посвящении к книге сказано: "Посвящается Эверли, самому чудесному волшебному существу, которого я когда-либо знал. Ты мой самый главный учитель".

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В комментарии изданиюPeople Ченнинг Татум признался, что хотел бы как можно чаще видеться и общаться со своей дочерью. В этом ему помог карантин.

"Мое единственное желание — чтобы у меня было как можно больше времени, чтобы играть во всех волшебных сферах, которые мы создали. Моя книга также для всех пап, у которых есть маленькие дочки… Носите что угодно, танцуйте и будьте настолько волшебными, насколько можете. Я обещаю, ваши дочки ответят вам еще большей любовью".

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Все по теме:

Ченнинг Татум, Книга, Знаменитости.

Автор:

Телеграф
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