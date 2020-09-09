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Сенцов во Львове презентовал книги о жизни за решеткой

Сенцов во Львове презентовал книги о жизни за решеткой
Обновлено 04:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов во Львове презентовал книги "Хроника одного голодания" и "4 с половиной шага", которые он написал пребывая в заключении в России.

В книгу Олега Сенцова "4 с половиной шага" вошли 15 его рассказов о жизни заключенных в российской тюрьме, которые сидели вместе с ним.

"Это реальные истории людей. Читая эти рассказы, понимаешь куда решеткой, узнаешь о тюремном быте, к которому привыкаешь", - отметил во время презентации Олег Сенцов, сообщает "Радио Свобода"

"Человек, который никогда ничего не знал о тюрьме, сможет представить себе эту жизнь. 15 рассказов биографические, расположенные хронологически от Лефортова до Бутырки. Эти люди были рядом, это книга о жизни в тюрьме", — рассказал Олег Сенцов.

Он советует сначала читать рассказы из двухтомника, а затем вторую книгу "Хроники одного голодания". Это его дневник, написанный в течение 145 дней, которые Олег Сенцов голодал за решеткой с мая 2018 года с требованием освободить украинских политзаключенных.

"Когда начал голодовку, то понял, что есть много мыслей, и начал писать. Сижу в камере под постоянным обыском и видеосъемкой. Как это делать? Решил открыто писать, у меня плохой почерк и писал еще меньше буквами, таким потоком без абзацев, чтобы нельзя было глазами зацепиться за текст. При этом говорил, что пишу фантастику, чтобы развеяться. Они брали и смотрели записи, ничего не могли понять. Я не знал, что через год все будет хорошо. Тогда финал мог быть очень разный. Ощущение совсем другие — писать и держать книги в руках. Только ночью вышли", — говорит Олег Сенцов.

Он писал свой дневник очень откровенно, не проставлял даты, чтобы работники тюрьмы не поняли, что он описывает дня голодания и свои мысли. Олег Сенцов много писал в заключении, поскольку это не было запрещено.

"Когда голодаешь в изоляции, то ничего не имеешь, только мысли. Так же писал и рассказы, потому что в тюрьме много времени, другого ничего нет. Писал в течение пяти лет рассказы, когда было вдохновение", — отметил Олег Сенцов.

Двухтомник бывшего украинского политзаключенного Кремля вышел в "Издательстве Старого Льва". Он писал на русском языке. Книги вышли на украинском языке и на русском.

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"Издали двуязычное издание, чтобы понимали, что это украинская книга. Мы надеемся, что ее будут читать там, где не знают украинского. Главное, что для украинцев эти книги, которые доносят, что в такое сложное время у человека больше ресурсов, чем она думает, важно проживать каждый день. Для меня это очень энергетические книги. Про свои дневники Олег Сенцов рассказал после освобождения, и тогда мы задумали их выдать на годовщину освобождения украинских политзаключенных. Больше всего времени и работы потратили на расшифровку почерка Олега, это было трудно. Не один человек был задействован", — говорит главный редактор "Издательства Старого Льва" Марьяна Савка.

Пока двухтомник вышел тиражом 2 тыс. экземпляров.

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Львов, Литература, Олег Сенцов, Хроника одного голодания, 4 с половиной шага.

Автор:

Телеграф
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