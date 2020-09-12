Скачать
Суббота, 12.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: В Украине за сутки более 70 умерших от COVID-19
Пандемия: В Украине за сутки более 70 умерших от COVID-19
COVID-19: В Киеве за сутки почти полтысячи случаев заражения
COVID-19: В Киеве за сутки почти полтысячи случаев заражения
Альбасете поздравил Зозулю с орденом от Зеленского
Альбасете поздравил Зозулю с орденом от Зеленского
Наталья Могилевская об отношениях с миллионером: "Прячьте носовые платки"
Наталья Могилевская об отношениях с миллионером: "Прячьте носовые платки"

В Киеве стартовал "Литературный Кураж Базар"

В Киеве стартовал "Литературный Кураж Базар"
13:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Посетители смогут приобрести книги, обменяться, а также обсудить прочитанное.

Творческая акция "Литературный Кураж" состоится в эти выходные в 19-м павильоне столичной ВДНХ. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Уже третий год Кураж и Yakaboo вместе создают книжный рай на втором этаже барахолки. И в этом году к Литературному Куражу присоединятся более 50 издательств", - рассказали они.

Как отмечается, 12-13 сентября гостей также ждут винтажная барахолка, мастер-классы и лекторий, который на этот раз размещается в двух локациях.

Сенцов во Львове презентовал книги о жизни за решеткой
Сенцов во Львове презентовал книги о жизни за решеткойЧитать полностью

Cпикерамы лектория в ангаре будут Ирэна Карпа, Гарик Корогодский, Даша Малахова, Марк Ливин, Нариман Алиев, Вахтанг Кипиани, Макс Кидрук, Александр Михед и другие.

Детей и взрослых, как и всегда, ждут творческие и спортивные воркшопы.

Как отмечается, ивент проводится с соблюдением всех норм безопасности.

Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам вход бесплатный.

Как сообщалось ранее, книжная ярмарка "Форум издателей во Львове" в 2020 году отменена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Литературный Кураж Базар, Литературный Кураж.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выбросить немедленно: Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020
02 СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства
03 Это стоит знать каждому: ранние признаки рака горла
04 УЗ закрывает посадку на шести станциях из-за коронавируса
05 Американские ученые зафиксировали взрыв уникальной сверхновой LSQ14fmg (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венедиктова: ГБР проводит экспертизы по &quot;пленкам Ермака&quot;
Венедиктова: ГБР проводит экспертизы по "пленкам Ермака"
Коронавирус ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Продажа тюрем: в Минюсте поделились подробностями проекта
Продажа тюрем: в Минюсте поделились подробностями проекта
В Киеве стартовал &quot;Литературный Кураж Базар&quot;
В Киеве стартовал "Литературный Кураж Базар"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь