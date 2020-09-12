В Киеве стартовал "Литературный Кураж Базар"

Посетители смогут приобрести книги, обменяться, а также обсудить прочитанное.

Творческая акция "Литературный Кураж" состоится в эти выходные в 19-м павильоне столичной ВДНХ. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Уже третий год Кураж и Yakaboo вместе создают книжный рай на втором этаже барахолки. И в этом году к Литературному Куражу присоединятся более 50 издательств", - рассказали они.

Как отмечается, 12-13 сентября гостей также ждут винтажная барахолка, мастер-классы и лекторий, который на этот раз размещается в двух локациях.

Cпикерамы лектория в ангаре будут Ирэна Карпа, Гарик Корогодский, Даша Малахова, Марк Ливин, Нариман Алиев, Вахтанг Кипиани, Макс Кидрук, Александр Михед и другие.

Детей и взрослых, как и всегда, ждут творческие и спортивные воркшопы.

Как отмечается, ивент проводится с соблюдением всех норм безопасности.

Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам вход бесплатный.

Как сообщалось ранее, книжная ярмарка "Форум издателей во Львове" в 2020 году отменена.