Львовский BookForum: известны лауреаты премии Best Book Award 2020

Форум издателей во Львове определил лучшие книги 2020 года.

Двадцать седьмой Львовский BookForum 17 сентября объявил лауреатов премии Best Book Award 2020. Гран-при получила "Украинская азбука. Рисунки Георгия Нарбута". Об этом сообщает пресс-служба BookForum.

"В этом году за награду соревновались более 400 книг от 72 издательств. По недавней традиции книги оценивали жюри в трех городах - Львове, Киеве и Харькове. Гран-при получила "Украинская азбука. Рисунки Георгия Нарбута" - за первое полное издание выдающегося памятника украинской графики в совершенном художественном оформлении и полиграфическом исполнении. Издатель Александр Савчук, Харьков", - отмечают организаторы форума.

Лауреатами стали - "Апокриф" Леси Украинки / "Четыре беседы о Лесе Украинке" Блаженнейшего Святослава Шевчука и Оксаны Забужко, издательство "Комора"; Янина Соколова, Ольга Куприян. "Я, Нина", издательство #Книголав, Киев; Сапфо, Миртида, Телесилла и другие. "Первые поэтессы: Кодекс древнегреческой женской поэзии", издательство "Астролябия"; Ден Симмонс. "Террор", "Издательство Жупанского"; Наталка Малетич. "Призрак, который не мог заснуть" "Видавництво Старого Лева"; Олег Сенцов. "Хроника одного голодания. 4 с половиной шага", "Видавництво Старого Лева", Львов; Ярко Филевич. "Колонист. Быть человеком", издательство "UA Comix" и др. С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте BookForum.

Персональная награда председателя Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого досталась книге Софии Андрухович "Амадока", "Видавництво Старого Лева", Львов.

Напомним, 27 BookForum проходит при поддержке Украинского культурного фонда и Львовского городского совета, в партнерстве с Fedoriv Group. Содержание публикации является исключительной ответственностью организаторов и не отражает позицию УКФ.

В этом году фестиваль впервые за 27 лет проходит в онлайн-формате. Фокусная тема 27 BookForum - "Перепись населения: знать, кто мы есть". В течение пяти дней зрители смогут посетить 137 событий и более 300 участников (среди них - 23 иностранных автора с 5 континентов).