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Львовский BookForum: известны лауреаты премии Best Book Award 2020

Львовский BookForum: известны лауреаты премии Best Book Award 2020
13:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Форум издателей во Львове определил лучшие книги 2020 года.

Двадцать седьмой Львовский BookForum 17 сентября объявил лауреатов премии Best Book Award 2020. Гран-при получила "Украинская азбука. Рисунки Георгия Нарбута". Об этом сообщает пресс-служба BookForum.

"В этом году за награду соревновались более 400 книг от 72 издательств. По недавней традиции книги оценивали жюри в трех городах - Львове, Киеве и Харькове. Гран-при получила "Украинская азбука. Рисунки Георгия Нарбута" - за первое полное издание выдающегося памятника украинской графики в совершенном художественном оформлении и полиграфическом исполнении. Издатель Александр Савчук, Харьков", - отмечают организаторы форума.

Лауреатами стали - "Апокриф" Леси Украинки / "Четыре беседы о Лесе Украинке" Блаженнейшего Святослава Шевчука и Оксаны Забужко, издательство "Комора"; Янина Соколова, Ольга Куприян. "Я, Нина", издательство #Книголав, Киев; Сапфо, Миртида, Телесилла и другие. "Первые поэтессы: Кодекс древнегреческой женской поэзии", издательство "Астролябия"; Ден Симмонс. "Террор", "Издательство Жупанского"; Наталка Малетич. "Призрак, который не мог заснуть" "Видавництво Старого Лева"; Олег Сенцов. "Хроника одного голодания. 4 с половиной шага", "Видавництво Старого Лева", Львов; Ярко Филевич. "Колонист. Быть человеком", издательство "UA Comix" и др. С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте BookForum.

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Персональная награда председателя Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого досталась книге Софии Андрухович "Амадока", "Видавництво Старого Лева", Львов.

Напомним, 27 BookForum проходит при поддержке Украинского культурного фонда и Львовского городского совета, в партнерстве с Fedoriv Group. Содержание публикации является исключительной ответственностью организаторов и не отражает позицию УКФ.

В этом году фестиваль впервые за 27 лет проходит в онлайн-формате. Фокусная тема 27 BookForum - "Перепись населения: знать, кто мы есть". В течение пяти дней зрители смогут посетить 137 событий и более 300 участников (среди них - 23 иностранных автора с 5 континентов).

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Литература, BookForum.

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Телеграф
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