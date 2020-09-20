Экс-президент США готовит к выходу мемуары о своем президентстве

Барак Обама выпустит книгу, в которой расскажет о своем первом президентском сроке и жизни Америки.

Первая книга под названием A Promised Land («Земля обетованная») выйдет в продажу уже 17 ноября — через две недели после американских выборов в президенты. Она посвящена быстрому и историческому восхождению к Белому дому Обамы и его первому президентскому сроку.

"В "Земле обетованной" я попытался дать честный отчет о своей президентской кампании: ключевых событиях и людях, которые сформировали ее; мой взгляд на то, что я сделал правильно, а что нет; а также о политических, экономических и культурных проблемах, с которыми тогда мне и моей команде пришлось столкнуться, и с которыми как нация мы все еще боремся", — поделился Обама.

"Земля обетованная" практически гарантированно разойдется миллионами копий.

Генеральный директор Barnes & Noble Джеймс Даунт сравнил энтузиазм по поводу книги Обамы, которая, кажется, имеет все шансы на то, чтобы стать бестселлером президентских мемуаров в истории, с выходом последнего тома истории о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг.