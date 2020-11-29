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Не традиционная книга о войне: роман Сергея Жадана выйдет в свет на итальянском языке

Не традиционная книга о войне: роман Сергея Жадана выйдет в свет на итальянском языке
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Известный украинский писатель Сергей Жадан продолжает популяризовать свое творчество за приделами родной страны. Его роман «Интернат» о войне на Донбассе увидит свет в одном из римских издательств «Voland Edizioni» на итальянском языке.

Издательство считает, что роман Жадана «Интернат» об украинско-российской войне на Донбассе обязательно заинтересует итальянского читателя.

Переводом в течении целого года работали Джованна Броджи и Марьяна Прокопович. Джованна отметила, что перевод давался довольно сложно, ведь найти точный итальянский аналог слову «интернат», которое автор использовал метафорически, было непросто.

Также, литературовед добавила, что книга отличается от других произведений о войне. Роман Жадана - это не традиционная книга о войне. Автор показал не саму войну, как она есть, а общую человеческую трагедию, которая разворачивается на фоне.

28 ноября состоялась онлайн-презентация романа. Тираж книги под названием Il Convitto составляет более полутора тысяч экземпляров. В итальянских магазинах роман появится уже в начале декабря.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что группа Сергея Жадана  представила новую песню - "Вова".

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Литература, Роман, Сергей Жадан.

Автор:

Телеграф
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