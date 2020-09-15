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"Все совпадения в именах, фамилиях и геолокациях – случайны": "Жадан и Собаки" представили новый трек (Видео)

"Все совпадения в именах, фамилиях и геолокациях – случайны": "Жадан и Собаки" представили новый трек (Видео)
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook
Украинский писатель, музыкант Сергей Жадан в составе харьковского панк-проекта "Жадан и Собаки" выпустил новый трек "Вова", а также лирик-видео к нему.

Песня, выпущенная на старте очередной предвыборной кампании, посвящена взаимоотношениям власти и гражданского общества. Произведение построено как аллюзия на классическую античную драматургию, где тезисом является героические монологи руководителя (в нашем случае – коллективного подсознательного Вовы), а антитезисом – хоровой ответ электората.

Финалом композиции является естественное переживание катарсиса с переходом в апофеоз: электорат тревожно провожает главу в долгий и полный приключений путь к его ментальной Валгале (в нашем конкретном случае – в Ростов), глава зато осознает всю суету сует и не слишком этому противится.

"Все совпадения в именах, фамилиях и геолокациях – случайны. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением лирического героя. Видео может оскорблять эстетические, духовные и социокультурные запросы реципиента", - говорится в описании видео.

Ранее, музыканты выпустили трек "Кокаїн". Композицию посвятили "героической борьбе украинских властей с украинским народом".

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Все по теме:

Музыка, Песня, Сергей Жадан, Жадан и Собаки.

Автор:

Телеграф
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