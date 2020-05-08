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"Все проблемы проходят": "Жадан и Собаки" выпустили лирик-видео на новую песню

"Все проблемы проходят": "Жадан и Собаки" выпустили лирик-видео на новую песню
12:10 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Группа презентовала лирик-видео на новую песню "Кокаїн".

Украинский писатель, музыкант Сергей Жадан, по книге которого был снят фильм "Дикое поле", в составе харьковской группы "Жадан и Собаки" выпустил новый трек "Кокаїн", а также лирик-видео к нему.

По словам музыкантов, композиция посвящена "героической борьбе украинских властей с украинским народом".

"Предлагаем вашему вниманию наш новый трек. Пусть в эти беспокойные дни тишины и самоизоляции добрые духи рок-н-ролла дадут вам силы и уверенности в завтрашнем дне. Помните, что все проблемы проходят, а с нами остаются наши вера, надежда, любовь и вредные привычки", - говорится в описании работы.

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Напомним, в прошлом году группа "Жадан и Собаки" презентовала пятый студийный альбом "Мадонна".

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Музыка, Клип, Песня, Группа, Жадан и Собаки.
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