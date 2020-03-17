Сергей Жадан планирует написать новый роман

Новости культуры:Известный писатель Сергей Жадан займется написанием нового романа.

Украинский писатель Сергей Жадан во время самоизоляции будет писать новый роман.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Дорогие братья и сестры, как сознательный гражданин - я самоизолировался, к чему и вас призываю. С предложениями выступить или побухать - не беспокоить. Будьте здоровы и счастливы. А я засяду за новый роман", - написал Жадан.

Напомним: