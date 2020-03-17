Сергей Жадан планирует написать новый роман

Украинский писатель Сергей Жадан во время самоизоляции будет писать новый роман.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Дорогие братья и сестры, как сознательный гражданин - я самоизолировался, к чему и вас призываю. С предложениями выступить или побухать - не беспокоить. Будьте здоровы и счастливы. А я засяду за новый роман", - написал Жадан.
Напомним:
Украинские звезды и Минздрав записали видео, в котором звучат советы, позволяющие избежать заражения коронавирусом.
Новый поэтический сборник Сергея Жадана "Список кораблей" выйдет в издательстве Meridian Czernowitz в начале апреля.