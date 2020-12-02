Книги для детей от 0 до 5-ти лет: доктор Комаровский посоветовал, какую литературу стоит выбирать

Как выбрать правильную книгу для малыша? Вопрос, которым задаются многие мамочки, когда решают познакомить своего малыша с миром литературы.

Украинский доктор Евгений Комаровский всегда приходит на помощь озадаченных мамочек. На своей странице в Инстаграм он разместил пост, в котором и рассказал на какую литературу стоит обратить внимание в первые годы жизни ребенка.

«Помните, чтобы ребёнок полюбил чтение, самим родителям нужно быть влюблённым в книги!» - пишет доктор.

Итак, какие книги стоит покупать детям до 5-ти лет:

От 0 до 1,5 лет.

В качестве первых книг подойдут виммелюбухи - книги без текста с подробными иллюстрациями, посвященные разным темам.

Виммельбух — детская развивающая книжка-комикс крупного формата с яркими, детализированными, максимально насыщенными визуальной информацией иллюстрациями. Книга содержит минимум текста, а рисунки насыщены деталями.

Кстати, пусть малыш сам перелистывает странички книги. Это сделает его участником процесса и не даст заскучать.

От 1,5 до 3-х лет.

К такому возрасту ребенок с интересом начинает слушать простейшие истории. Обязательно с иллюстрациями!

Приобретите в домашнюю библиотеку энциклопедии з понятными крупными картинками. Полезными будут книги, в которых можно использовать наклейки или раскрашивать детали. В таком возрасте дети хорошо воспринимают сказки в стихах.

Что же читать? К примеру это могут быть народные сказки «Репка», «Колобок», ! Кто сказал Мяу?» Владимира Сутеева, поэзия Агнии Барто, Корнея Чуковского и Самуила Маршака.

От 3-х до 5-ти лет.

В таком возрасте нужно посвятить время тому чтобы рассказать ребенку, как много труда вложено в создание книг - как работает писатель, издательство. Рассказать из чего делают бумагу.

В таком возрасте можно начинать читать сказки посерьезнее : Пушкина, Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, цикл «Муми-тролли» Туве Янссона.

Отметим, что во время чтения лучше спрятать игрушки, которые могут отвлекать ребенка. Также нужно выключить телевизор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, «Телеграф» писал, что доктор Комаровский рассказал, как нужно и как не стоит лечить кашель у ребенка.