Скачать
Среда, 02.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
Венгерский депутат потерял работу после скандала с гей-оргией
Венгерский депутат потерял работу после скандала с гей-оргией
Какой праздник 2 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 2 декабря: народные приметы и запреты
Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Книги для детей от 0 до 5-ти лет: доктор Комаровский посоветовал, какую литературу стоит выбирать

Книги для детей от 0 до 5-ти лет: доктор Комаровский посоветовал, какую литературу стоит выбирать
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Как выбрать правильную книгу для малыша? Вопрос, которым задаются многие мамочки, когда решают познакомить своего малыша с миром литературы.

Украинский доктор Евгений Комаровский всегда приходит на помощь озадаченных мамочек. На своей странице в Инстаграм он разместил пост, в котором и рассказал на какую литературу стоит обратить внимание в первые годы жизни ребенка.

«Помните, чтобы ребёнок полюбил чтение, самим родителям нужно быть влюблённым в книги!» - пишет доктор.

Итак, какие книги стоит покупать детям до 5-ти лет:

От 0 до 1,5 лет.

В качестве первых книг подойдут виммелюбухи - книги без текста с подробными иллюстрациями, посвященные разным темам.

Виммельбух — детская развивающая книжка-комикс крупного формата с яркими, детализированными, максимально насыщенными визуальной информацией иллюстрациями. Книга содержит минимум текста, а рисунки насыщены деталями.

Кстати, пусть малыш сам перелистывает странички книги. Это сделает его участником процесса и не даст заскучать.

От 1,5 до 3-х лет.

К такому возрасту ребенок с интересом начинает слушать простейшие истории. Обязательно с иллюстрациями!

Приобретите в домашнюю библиотеку энциклопедии з понятными крупными картинками. Полезными будут книги, в которых можно использовать наклейки или раскрашивать детали. В таком возрасте дети хорошо воспринимают сказки в стихах.

Что же читать? К примеру это могут быть народные сказки «Репка», «Колобок», ! Кто сказал Мяу?» Владимира Сутеева, поэзия Агнии Барто, Корнея Чуковского и Самуила Маршака.

От 3-х до 5-ти лет.

В таком возрасте нужно посвятить время тому чтобы рассказать ребенку, как много труда вложено в создание книг - как работает писатель, издательство. Рассказать из чего делают бумагу.

В таком возрасте можно начинать читать сказки посерьезнее : Пушкина, Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, цикл «Муми-тролли» Туве Янссона.

Отметим, что во время чтения лучше спрятать игрушки, которые могут отвлекать ребенка. Также нужно выключить телевизор.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, «Телеграф» писал, что доктор Комаровский рассказал, как нужно и как не стоит лечить кашель у ребенка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Литература, Детская литература, Доктор Комаровский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Групповое развращение и изнасилование: всплыли новые детали скандала с известным фотографом в Украине
02 "Не прошло и десяти лет": Кравчук удивил словами о роли Путина в войне на Донбассе
03 "Никакого эпидемиологического смысла": врач жестко высказался про локдаун в Украине
04 Лига чемпионов: результаты матчей 1 декабря
05 Шахтер снова вынес Реал в Лиге чемпионов: видеообзор матча в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жесткое лобовое ДТП с микроавтобусом парализовало трассу под Киевом (видео)
Жесткое лобовое ДТП с микроавтобусом парализовало трассу под Киевом (видео)
Как проходят протесты предпринимателей в центре Киева (видео)
Как проходят протесты предпринимателей в центре Киева (видео)
В Киеве ДТП сразу с 6 авто парализовало мост через Русановский канал (видео)
В Киеве ДТП сразу с 6 авто парализовало мост через Русановский канал (видео)
Зима пришла: водителям напомнили, как правильно ездить по снегу и гололеду
Зима пришла: водителям напомнили, как правильно ездить по снегу и гололеду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь