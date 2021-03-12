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Что делать с ненужными книгами: доктор Комаровский рассказал, как “заботливо” попрощаться со старыми изданиями

Что делать с ненужными книгами: доктор Комаровский рассказал, как “заботливо” попрощаться со старыми изданиями
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Помимо советов по лечению и профилактики детских, да и взрослых заболеваний, популярный доктор Евгений Комаровский на свое странице в Инстаграме дает различные советы по воспитанию деток.

К примеру, один из своих постов в Инстаграме он посвятил теме бережного отношения детей с бумажными книгами. Евгений Олегович считает, что родители должны показывать пример своим малышам.

"Не выкидывайте книги! Покажите ребенку пример бережного и заботливого отношения к бумажным друзьям. Важно не только то, с каким интересом мы вместе выбираем новинки, но и как мы заботливо прощаемся со старыми изданиями" - пишет Комаровский.

Евгений Олегович на основе статьи психолога Надежды Железняк, составил 6 идей, что можно сделать с ненужными книгами:

  • Буккроссинг,
  • Попробуйте найти новый дом книгам в ближайшей библиотеке,
  • Устройте “гаражную” распродажу,
  • Книги можно продать любителям старых книг,
  • Если книги совсем утратили актуальность их можно сдать в макулатуру,
  • Если книга нечитаема, то из нее можно сделать из нее тайник или рамку для фотографии.
 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский поделился правилами, которые помогут молодым отцам подготовиться к рождению ребенка. На своей странице в Инстаграм он опубликовал "золотые" правила будущего папы. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Литература, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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