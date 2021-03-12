Что делать с ненужными книгами: доктор Комаровский рассказал, как “заботливо” попрощаться со старыми изданиями

Помимо советов по лечению и профилактики детских, да и взрослых заболеваний, популярный доктор Евгений Комаровский на свое странице в Инстаграме дает различные советы по воспитанию деток.

К примеру, один из своих постов в Инстаграме он посвятил теме бережного отношения детей с бумажными книгами. Евгений Олегович считает, что родители должны показывать пример своим малышам.

"Не выкидывайте книги! Покажите ребенку пример бережного и заботливого отношения к бумажным друзьям. Важно не только то, с каким интересом мы вместе выбираем новинки, но и как мы заботливо прощаемся со старыми изданиями" - пишет Комаровский.

Евгений Олегович на основе статьи психолога Надежды Железняк, составил 6 идей, что можно сделать с ненужными книгами:

Буккроссинг,

Попробуйте найти новый дом книгам в ближайшей библиотеке,

Устройте “гаражную” распродажу,

Книги можно продать любителям старых книг,

Если книги совсем утратили актуальность их можно сдать в макулатуру,

Если книга нечитаема, то из нее можно сделать из нее тайник или рамку для фотографии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский поделился правилами, которые помогут молодым отцам подготовиться к рождению ребенка. На своей странице в Инстаграм он опубликовал "золотые" правила будущего папы.