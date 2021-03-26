Что читают успешные люди: Евгений Черняк назвал 10 книг, которые изменили его жизнь

Бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк рассказал, какие книги позволили ему достичь успеха в жизни.

Черняк подчеркивает, что по образованию социальный психолог, а потому внимательно читал Юнга, Чалдини, Майерса и Берна, а вырос и вовсе на российской классической литературе. Впрочем, занятие бизнесом заставило его увлечься нон-фикшн литературой.

Топ-10 его книг выглядит следующим образом:

Эрик Берн "Игры, в которые играют люди";

Роберт Чалдини "Социальная психология";

Стивен Кови "7 навыков высокоэффективных людей";

Ричард Талер "Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики";

Нассим Талеб "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса";

Нассим Талеб "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости";

Джек Уэлч "Победитель";

Говард Бехар "Дело не в кофе. Корпоративная культура Starbucks";

Ричард Докинс "Эгоистичный ген";

Владимир Тарасов "Технология жизни. Книга для героев".

Как сообщалось ранее, компания Google составила список самых популярных книг у украинцев в 2020 году.