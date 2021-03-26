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Что читают успешные люди: Евгений Черняк назвал 10 книг, которые изменили его жизнь

Что читают успешные люди: Евгений Черняк назвал 10 книг, которые изменили его жизнь
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк рассказал, какие книги позволили ему достичь успеха в жизни.

Черняк подчеркивает, что по образованию социальный психолог, а потому внимательно читал Юнга, Чалдини, Майерса и Берна, а вырос и вовсе на российской классической литературе. Впрочем, занятие бизнесом заставило его увлечься нон-фикшн литературой.

Топ-10 его книг выглядит следующим образом:

  • Эрик Берн "Игры, в которые играют люди";
  • Роберт Чалдини "Социальная психология"; 
  • Стивен Кови "7 навыков высокоэффективных людей";
  • Ричард Талер "Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики";
  • Нассим Талеб "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса";
  • Нассим Талеб "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости";
  • Джек Уэлч "Победитель";
  • Говард Бехар "Дело не в кофе. Корпоративная культура Starbucks";
  • Ричард Докинс "Эгоистичный ген";
  • Владимир Тарасов "Технология жизни. Книга для героев". 

Как сообщалось ранее, компания Google составила список самых популярных книг у украинцев в 2020 году. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Литература, Евгений Черняк.
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