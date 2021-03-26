Что читают успешные люди: Евгений Черняк назвал 10 книг, которые изменили его жизнь

Бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк рассказал, какие книги позволили ему достичь успеха в жизни.
Черняк подчеркивает, что по образованию социальный психолог, а потому внимательно читал Юнга, Чалдини, Майерса и Берна, а вырос и вовсе на российской классической литературе. Впрочем, занятие бизнесом заставило его увлечься нон-фикшн литературой.
Топ-10 его книг выглядит следующим образом:
Как сообщалось ранее, компания Google составила список самых популярных книг у украинцев в 2020 году.