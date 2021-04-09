Комикс про Супермена продали за 91 млн грн. Что в нем особенного и как он выглядит

Первое издание комикса о Супермене Action Comics №1 продали за 3,25 млн. долларов

Об этом еще 6 апреля сообщили ComicConnect.com, онлайн аукцион.

Данная продажа побила прошлый рекорд для комикса, который установили еще в 2014 году, продавая комикс за чуть больше 3,2 млн. долларов.

Комикс датирован 1938 годом, и является одним из первых, которые познакомили людей с суперменом, отметил Винсент Зурзоло, участвовавший во время продажи.

В нем была описана история происхождения Супермена, как он появился на земле и прошел мимо Кларка Кента

Продавец комикса приобрал данное издание в 2018 году за чуть больше 2 млн. долларов.

По словам Зурзоло, сперва было опубликовано сотни тысяч копий, но на сегодня данных комиксов около ста штук, в разном качестве схранения. ПРи этом, продававшаяся копия одна из самых сохранившихся.

Напомним, что ранее 11 марта на аукционе продали 10-секундный видеоклип "Everydays: The first 5000 days" за почти 70 миллионов долларов.