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В Британии 10-секундный видеоклип продали на аукционе за $70 млн: в чем его особенность (видео)

В Британии 10-секундный видеоклип продали на аукционе за $70 млн: в чем его особенность (видео)
02:29 Сегодня Телеграф Фото: facebook

11 марта на аукционе продали 10-секундный видеоклип "Everydays: The first 5000 days" за почти 70 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Фейсбуке аукционного дома Christie's.

Торги начались всего со 100 долларов за лот Beeple's и закончились 11 марта на огромной сумме в 69 346 250 долларов.

"Это было первое чисто цифровое произведение искусства на основе NFT, которое было продано крупным аукционным домом и установило дополнительные мировые рекорды, включая самую высокую цену за любое произведение цифрового искусства, самую высокую цену за любой лот на онлайн-аукционе и самую высокую цену для любого онлайн-аукциона на сегодняшний день", - написали в Фейсбуке аукционного дома.

Стоит напомнить, что 16 февраля в Украине на аукцион выставили сухогруз, по цене $46 525 (1 293 400 грн). Главная особенность в том, что судно затонуло. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 321

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Everydays: The first 5000 days, NFT.
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