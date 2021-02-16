В Украине продают затонувший корабль за 46 тысяч долларов (фото)

В Украине на аукцион выставили сухогруз "Александр Житник", стартовая цена лота составляет $46 525 (1 293 400 грн). Все бы ничего, но есть один небольшой нюанс - судно затонуло.

Приобрести необычный лот можно на сайте аукциона ВАУ.

"Тип судна: двухвинтовой сухогрузный теплоход - площадка с одноэтажной надстройкой и машинным отделением в кормовой части", - сказано в сообщении.

Судно было построено в 1974 году, а затонуло в акватории Каховского водохранилища (Херсонская область) между селами Каиры и Василовка 5 октября 2017 года.

Отмечается, что длина сухогруза 82 метра, а ширина - 15.

Имеется ряд повреждений в виде разломов палубы. Причина крушения из-за поступления воды в корпус теплохода, а именно в машинные и кормовые отсеки, не установлена.

Техническое состояние судна в целом определено как "непригодное", а физический износ определен на уровне 85%.

В общем, судно является идеальным подарком человеку, который мечтал стать капитаном "Титаника", ну а если этот лот показался необычным, то стоит напомнить, что в Кривом Роге исполнительная служба выставила на аукцион изъятые у должника женские трусы.