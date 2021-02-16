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Изъятые у должника женские трусы выставили на аукцион (фото)

Изъятые у должника женские трусы выставили на аукцион (фото)
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф

В Кривом Рогу исполнительная служба решила организовать 22 февраля необычный конкурс. На онлайн-аукцион арестованного имущества выставили лот с женскими трусами.

лот

Сам лот обозначен как "нижнее женское белье зеленого цвета с черным узором, фирма Bamboopidre, размер L". Стоимость товара 19 грн 41 коп. Желающие принять участие в торгах могут подавать заявки до 8:00 22 февраля.

В описании лота указано, что трусы изъяли постановлением об описании и аресте имущества (средств) должника от 15.12.2020, Довгинцовского отдела государственной исполнительной службы в городе Кривом Роге Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город  Днепр).

Стоит отметить, что название производителя служба написала с ошибками — Bamboopidre вместо Bamboo Fibre

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Напомним, в США на аукцион выставили необычный лот –все желающие смогут поторговаться за право взорвать бывшее казино действующего президента США Дональда Трампа Trump Plazа, тем самым "буквально отпраздновать его отъезд". Организаторы надеются выручить за такое "развлечение" миллион долларов.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Аукцион, Кривой Рог, Исполнительная служба.
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