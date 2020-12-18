В США решили "поиздеваться" над имуществом Трампа

В США на аукцион выставили право взорвать бывшее казино Трампа. Организаторы надеются выручить за такое "развлечение" миллион долларов.

Об этом сообщает CNN.

В курортном Атлантик-Сити на торги выставили необычный лот –все желающие смогут поторговаться за право взорвать бывшее казино действующего президента США Дональда Трампа Trump Plazа, тем самым "буквально отпраздновать его отъезд".

"Лично я довольно амбициозный парень. Я хочу собрать как минимум миллион долларов", - заявил мэр города Марти Смолл на пресс-конференции в четверг, 17 декабря. Он также добавил, что собранные деньги пойдут на пожертвования Клубу мальчиков и девочек Атлантик-Сити.

Первоначально планировалось, что подрыв казино произойдет в канун Нового года, но теперь снос здания назначен на начало февраля. По словам мэра, торги уже ведутся онлайн.

Trump Plaza объявила о своем закрытии в 2014 году. По словам Смолла, в настоящее время площадкой владеет миллиардер-инвестор Карл Икан. Отметим, что Трамп 10 лет владел казино в Атлантик-Сити. Trump Plaza объявила о своем закрытии в 2014 году. Самое известное развлекательное заведение Тампа, гостиница и казино Trump Taj Mahal, которую он назвал "восьмым чудом света" официально закрылась в 2016 году.

Как сообщал "Телеграф", ранее Дональд Трамп попал в первую десятку рейтинга Google по самым популярным запросам украинцев за 2020 год.