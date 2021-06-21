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"Труд любви": Уилл Смит раскрыл фанатам название и обложку своей автобиографии

"Труд любви": Уилл Смит раскрыл фанатам название и обложку своей автобиографии
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Американский актер, звезда "Людей в черном", Уилл Смит работает над своей первой книгой - автобиографией. На Amazon уже можно сделать предзаказ на книгу, которая выйдет в свет 9 ноября 2021 года.

Стоит отметить, что автобиографию Смита уже включили в список бестселлеров среди биографий артистов.

На своей странице в Инстаграме актер раскрыл фанатам название и показал обложку своей предстоящей автобиографии. Книга будет называться просто "Уилл". Также отметим, что Уилл пишет книгу в соавторстве с автором Марком Мэнсоном, а обложку к его автобиографии разработал художник из Нового Орлеана Брендан Одумс. 

 
 
 
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Публикация от Will Smith (@willsmith)

 
 
 
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Публикация от Will Smith (@willsmith)

Свое творение актер называет "трудом любви", над которым он работал в течение двух лет.

 
 
 
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Публикация от Will Smith (@willsmith)

Ранее, "Телеграф" писал, что Уилл Смит запустил веселый челлендж в соцсетях - челлендж больших животов.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 223

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Литература, Уилл Смит, Amazon, Актер, Мемуары.
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