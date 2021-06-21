"Труд любви": Уилл Смит раскрыл фанатам название и обложку своей автобиографии

Американский актер, звезда "Людей в черном", Уилл Смит работает над своей первой книгой - автобиографией. На Amazon уже можно сделать предзаказ на книгу, которая выйдет в свет 9 ноября 2021 года.

Стоит отметить, что автобиографию Смита уже включили в список бестселлеров среди биографий артистов.

На своей странице в Инстаграме актер раскрыл фанатам название и показал обложку своей предстоящей автобиографии. Книга будет называться просто "Уилл". Также отметим, что Уилл пишет книгу в соавторстве с автором Марком Мэнсоном, а обложку к его автобиографии разработал художник из Нового Орлеана Брендан Одумс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith)

Свое творение актер называет "трудом любви", над которым он работал в течение двух лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith)

Ранее, "Телеграф" писал, что Уилл Смит запустил веселый челлендж в соцсетях - челлендж больших животов.