"Чисто мой батя": Уилл Смит развеселил фанатов своим отъевшим пузиком (фото)

Недавно голливудский актер Уилл Смит пожаловался, что набрал лишний вес на карантине.
На майский праздниках 52-летняя звезда фильмов "Плохие парни" опубликовал фото, в котором позирует в обычных плавках и олимпийке.
"Буду честен - в такой плохой форме я в жизни еще не был", - написал актер.
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Позже Уилл поделился с поклонниками, что решил распрощаться с лишними килограммами: "Вот это тело, которое пронесло меня через всю пандемию и бесчисленное количество дней в кладовой. Я люблю это тело, но хочу чувствовать себя лучше. Больше никаких полуночных кексов. Стремлюсь достигнуть лучшей формы в моей жизни!".
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Фолловеры, а также коллеги Смита, поддержали решение актера вернуться к активному образу жизни. Свою трансформацию он собирается тщательно документировать и делиться этим в соцсетях. На все про все у знаменитости всего 12 недель.
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49-летний актер Марк Уолберг, который в 2020 году оказался на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых актеров, также решил показать свою располневшую фигуру.
"От левого фото, сделанного три недели назад, до этого", - подписал серию фото звезда "Трансформеров".
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Поклонники самого Уилла Смита позабавил тот момент, что голливудская звезда не побоялась показаться в невыгодном свете, и также может позволить себе расслабиться, как и обычные мужчины.
Женщины: мужчины, что вам мешает выглядеть как голливудские актёры?
Мужчины: ничего pic.twitter.com/aB23Z3MHNZ
— Артём Дерягин (@DerArto) May 5, 2021
Напомним, что в прошлом году видео с Уиллом Смитом стало вирусным в TikTok.