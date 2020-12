Мужчина на скейте пьет сок, а Уилл Смитт моет зеркало: самые трендовые видео TikTok в 2020 году

В 2020-м огромное количество видеороликов на TikTok стало вирусным, изменившим жизнь их создателям, поэтому сервис подвел итоги уходящего года и представил свой топ-100 лучших вирусных видео, трендов, хештегов и авторов популярных видео.

"Для нас было честью наблюдать, как авторы делятся моментами, которые становятся культовыми, иногда даже меняющими жизнь людей в 2020 году", - рассказали представители TikTok.

На первом месте лучших вирусных видео оказалась Bella Рoarch с роликом, в котором она подпевает треку M to the B. Видео набрало 43,2 млн лайков.

На втором месте скейтер Натан Аподаки под ником 420doggface208, видео которого TikTok использовал для своей рекламной кампании.

Также в топ попали актер Уилл Смит и официальный аккаунт НБА.

ТОП-10 вирусных видео выглядит так:

1. @bellapoarch - Bella does M to the B.

2. @420Doggface208 - Skateboarding his way to fame.

3. @itscaitlinhello - The coworker you love to hate because WFH is hard.

4. @nba - Jalaiah shows us how it's done at the NBA All-Star Game.

5. @willsmith - Will wipes it down.

6. @awa_de_horchata_uwu - An obscure cereal jingle that isn't bread becomes a bread sensation.

7. @lizemopetey - Is it meatier or meteor? Hmmm.

8. @iamtabithabrown - Do you see carrots? Bacon? It's carrot bacon.

9. @thejulianbass - Who's your favorite hero?

10. @hartyt_ - A goose throws it back.

Самым популярным трендом TikTok назвал хештег #YouHaveTo ("Тебе стоило бы"), под ним пользователи рассказывают, что нам всем стоит начать делать.

1. #YouHaveTo - You have to learn from these videos.

2. #BlindingLights - A dance for the ages.

3. #TwoPrettyBestFriends - Have you ever seen it?

4. #HurtMyFeelings - This time I'll be bulletproof.

5. #RandomThings - Showing off random things that just make sense.

6. #DontLeaveMe - Puns and smiles.

7. #IAmLost - Pouring some out for all the items we've lost.

8. #BoredInTheHouse - In the house, bored with a beat.

9. #TimeWarpScan - Limitless transformations in one creative effect.

10. #MedievalTikTok - Can thee passeth the vibe checketh?

Полный список компания опубликовала на своем сайте.

