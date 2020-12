TikTok готовит нововведение: в приложении появятся длинные видеоролики

TikTok - это сервис для создания и просмотра коротких видео. Приложение стремительно набрало популярность и, видимо, не собирается останавливаться на достигнутом результате.

Чтобы понять свои рейтинги еще выше, разработчики решили расширить функционал и добавить еще одну функцию – возможность снимать ролики большей длины – до 3-х минут.

Однако, нововведение, которое приготовили разработчики TikTok, вызвало недовольство среди пользователей сервиса. В основном они возмущаются, и очень часто нецензурно. Их реакцию можно понять, ведь TikTok - это короткие смешные ролики, и никто не хочет смотреть три минуты что-то рекламное, вместо забавного коротенького видосика.

"Это очень плохая идея", "Верните короткие видео", "Никто не будет смотреть видео длиннее 15 сек", "Я и на минутных видео устаю, а тут целых три", "Это будет скучно", "Тикток превращается в Ютуб" - пишут пользователи.

someone made a 3 minute tiktok but.. it was just flamingos merch ad

