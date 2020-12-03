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TikTok готовит нововведение: в приложении появятся длинные видеоролики

TikTok готовит нововведение: в приложении появятся длинные видеоролики
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

TikTok - это сервис для создания и просмотра коротких видео. Приложение стремительно набрало популярность и, видимо, не собирается останавливаться на достигнутом результате.

Чтобы понять свои рейтинги еще выше, разработчики решили расширить функционал и добавить еще одну функцию – возможность снимать ролики большей длины – до 3-х минут.

Однако, нововведение, которое приготовили разработчики TikTok, вызвало недовольство среди пользователей сервиса. В основном они возмущаются, и очень часто нецензурно. Их реакцию можно понять, ведь TikTok - это короткие смешные ролики, и никто не хочет смотреть три минуты что-то рекламное, вместо забавного коротенького видосика.

"Это очень плохая идея", "Верните короткие видео", "Никто не будет смотреть видео длиннее 15 сек", "Я и на минутных видео устаю, а тут целых три", "Это будет скучно", "Тикток превращается в Ютуб" - пишут пользователи.

Отметим, что функция пока находится на стадии тестирования и доступна не всем. Предполагается, что длинные ролики станут доступны большинству пользователей уже в течение нескольких недель.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Google назвала топ-10 видео на YouTube в Украине за 2020 год.

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Все по теме:

Технологии, Приложение, Техно, TikTok.

Автор:

Телеграф
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