"Алису в Стране чудес" перевели на язык из Star Trek

Вслед за "Маленьким принцем" на клингонский - язык из научно-фантастического сериала Star Trek - перевели и "Алису в Стране чудес".

Об это сообщает Deutsche Welle.

Перевел произведение с английского Ливен Литер, который является признанным экспертом по этому языку. Для того чтобы перевести книгу и все ее нюансы пришлось придумывать новые слова. Книгу издадут осенью, ее назовут "QelIS boqHarmey".

Клингонский создали еще в 80-х годах прошлого века специально для сериала. Его автор - Марк Окранд, а словарь насчитывает примерно 4200 слов.

Книга про Алису выбрана неспроста. Она является любимой у Майкл Бёрнем, одной из центральных персонажей нового сериала "Star Trek: Discovery" ("Звездный путь: Дискавери").

Ранее "Телеграф" писал, что на Книжном Арсенале наградили за лучший книжный дизайн-2021.