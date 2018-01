Популярную новогоднюю песню "Let It Snow" спели на украинском языке (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/01/maxresdefault.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/01/maxresdefault-567x309.jpg 2018-01-02T09:10:01+02:00 Культура, Музыка Украинская группа бандуристов "Шпилясті кобзарі" сделала свой вариант легендарной новогодней песни "Let It Snow" на украинском языке. https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3830018-populyarnuyu-novogodnyuyu-pesnyu-let-it-snow-speli-na-ukrainskom-yazyike-video.html

Популярную новогоднюю песню "Let It Snow" спели на украинском языке (Видео) Украинская группа бандуристов "Шпилясті кобзарі" сделала свой вариант легендарной новогодней песни Let It Snow на украинском языке. Видео исполнения было опубликовано на YouTube-канале Bandura Style. Отметим, что музыкальный проект "Bandura Style" создан для развития и популяризации бандуры. Слова украинской версии новогодней песни принадлежат арт-директору проекта, поэтессе Оксане Боровец. Пользователи сети оставили ряд восторженных комментариев, похвалив бандуристов и назвав их исполнение очень красивым.

Фото: из открытых источников obozrevatel.com