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Певица Руслана представила новый музыкальный проект "Молитва Світла" (Видео)
11:01 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Народная артистка Украины Руслана Лыжичко презентовала новый музыкальный проект "Молитва Світла", который посвятила украинской духовной музыке.
О своей работе Руслана рассказала на личной странице в соцсети Facebook. В рамках нового проекта певица обнародовала видеоклип на авторскую версию молитвы "Отче Наш". Съемки ролика проходили в киевском Софийском соборе.
"Украинская молитва чудотворная. Мы нашли древние духовные традиции украинской молитвы. Это молитва на одной ноте, на одном дыхании! Украинская духовная музыка неповторимая. Это будет попытка попасть в тот канон, который существовал около тысячи лет назад", - рассказала о своем рождественском проекте Руслана.
Руслана снялась в волшебной фотосессии в храме
Новое видео является фрагментом большого Рождественского фильма, который выйдет в 2019 году.
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