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Элтон Джон завершает музыкальную карьеру

Элтон Джон
22:28 Ср, 24 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Британский музыкант Элтон Джон объявил о своем прощальном мировом турне и завершении музыкальной карьеры.

Элтон Джон заявил в среду, 24 января, на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке, что завершает карьеру.

"Я хочу уйти со сцены красиво... Я хочу, чтобы люди говорили: "Я видел его прощальный тур, и это было потрясающе", - сказал Элтон Джон.

По словам 70-летнего музыканта, его финальное турне Yellow Brick Road будет состоять из более чем 300 концертов. А мировые гастроли продлятся до 2020 года.

В апреле 2017-го пресс-секретарь Элтона Джона Фрэн Кертис сообщила, что музыкант попал в больницу. По ее словам, причиной стала редкая и опасная вирусная инфекция, которой он заразился во время турне по Южной Америке, которое закончилось в Чили 10 апреля.

В больнице Элтон Джон провел два дня, после чего его выписали. Однако он отменил все выступления в течение ближайшего месяца.

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Новости культуры, Yellow Brick Road, Популярные певцы, Элтон Джон, Элтон Джон завершает карьеру, Элтон Джон уходит со цены.
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