Британский музыкант Ноэль Гэллахер выпустил новый клип (Видео)

Ноэль Гэллахер и его команда High Flying Birds выпустили новое видео на песню "It's A Beautiful World". Трек вышел на альбоме "Who Built The Moon?", релиз которого состоялся в ноябре 2017 года. В ролике музыканты исполняют песню в студии, а одновременно с этим чья-то рука выводит черной краской на стекле название композиции. Эти кадры перемежаются с апокалиптическими символами, снимками и архивными документальными съемками.