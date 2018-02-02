Отбор на Евровидение-2018: проект Vilna презентовал свою конкурсную песню Forest (Видео)

Конкурсную композицию уже можно услышать на YouTube. На большой сцене песня зазвучит уже 10 февраля, во время первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018.

VILNA - Forest song (конкурсная песня для Нацотбора на Евровидение-2018)

Vilna –проект, вокалисткой которого является Ирина Василенко - финалистка 5 сезона "Х-фактора". Участие в "Х-факторе" принесла Ирине Василенко успех и немало интересных предложений. Девушка начала сотрудничать с известным иностранным лейблом, активно сниматься в рекламе, и самое главное - ее музыкальная карьера пошла резко вверх.

Идея создания проекта VILNA появилась у продюсера Дениса Ямбора, когда к нему в студию звукозаписи пришла Ирина, чтобы реализовать собственную музыкальную идею. Впоследствии проект пополнился и к нему присоединились Юрий Водолажский (Wodo), известный по работе с Brunettes Shoot Blonds и Артемом Пивоваровым, а также молодой музыкант и саундпродюсер Никита Рева (Nick Aver).

Название VILNA не случайно. Главная идея композиции FOREST SONG, с которой команда решила начать свой путь, - это идея свободы и независимости как неотъемлемой потребности человека и личности.

В этом году проект решил пойти дальше и попробовать свои силы в Нацотбора на Евровидение 2018. Сейчас они активно работают над своей композицией для песенного шоу.