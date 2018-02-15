Украинская группа LETAY выпустила клип на песню, получившую новую жизнь

Песня "Кохайтесь" была создана благодаря неудаче — фронтмен Илья Резников сильно простудился в момент подготовки к финалу нацотбора на Евровидение. Песня получила вторую жизнь после того, как трек в студии доработал продюсер Виталий Телезин. Клип на песню "Кохайтесь" группы LETAY снимали возле набережной в Киеве. Для необычных кадров солист появился перед камерой, сидя на фонаре. Музыкант залез туда без подстраховки, рискуя своей жизнью.