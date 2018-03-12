Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/03/Finn-Vulfard-800x445.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/03/Finn-Vulfard-800x445-567x309.jpg 2018-03-12T21:49:32+02:00 Культура, Музыка Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард показал первый клип своей рок-группы Calpurnia. https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3953725-akter-ochen-strannyih-del-finn-vulfard-vyipustil-svoy-pervyiy-klip-video.html

Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео) Трек получил название "City Boy": в ролике можно увидеть типичный день подростков в звукозаписывающей студии. Режиссером видео выступил Зоша Маршалл (Josiah Marshall). Сейчас 14-летний актер Stranger Things Финн Вулфард записывает мини-альбом. Его рок-группа Calpurnia подписали контракт с канадским лейблом Royal Mountain Records. Диск спродюсирует фронтмен Twin Peaks Кадиен Лейк Джеймс.

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