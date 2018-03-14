Иван Дорн презентовал новую песню (Видео)

Скандальный певец Иван Дорн выпустил новую песню совместно с казахским исполнителем Moldanazar. Новое творение певца называется "KAIDA". Поклонники были приятно удивлены столь необычным дуэтом - менее чем за сутки видео набрало солидное количество просмотров на Youtube.