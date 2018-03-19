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В Киеве выступит известный британский музыкант Tom Odell

Tom Odell
17:41 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Музыкант приедет в Киев и выступит на фестивале Atlas Weekend 2018.

Американская рок-группа Imagine Dragons даст масштабный сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийском" 31 августа 2018 года. Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve. Организаторами мероприятия станут GAS Concert.

Теперь стало известно, что британский музыкант Tom Odell приедет в Киев и выступит на фестивале Atlas Weekend 2018. Об этом сообщили организаторы фестиваля в Facebook.

Первым влиятельным поклонником Тома Оделла стала Лили Аллен. Она заметила юного британца и выпустила на собственном лейбле In the Name Of его дебютный альбом A Long Way Down в 2012 году. С дебютным альбомом музыкант стал первым победителем-мужчиной премии BRIT Awards в номинации Critics' Choice.

В числе его звездных поклонников — легендарный Элтон Джон и креативный директор Burberry Кристофер Бейли. Второй альбом "Wrong Crowd" артист записал на лейбле Columbia Records.

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Новости культуры, Imagine Dragons, Киев, Концерт, Музыкант, Том Оделл.
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