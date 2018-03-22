Мария Яремчук перепела песню своего отца "Усміхнися мені" (Видео)

Популярная звезда, которая часто удивляет музыкальными экспериментами, добавляя к украинским песням американские мотивы, поразила чувственным исполнением отцовской песни. Мария Яремчук воспроизвела проникновенную песню "Усміхнися мені", которая в свое время была хитом в Украине. Акустическая версия композиции с невероятным вокалом очарует с первого аккорда. Это уже отметили сторонники Марии Яремчук.