Настя Каменских выпустила клип на песню "Дай мне" (Видео)

Настя Каменских, которая после распада легендарного дуэта с Потапом начала сольную карьеру под псевдонимом NK, презентовала новый клип. Певица радует своих поклонников музыкальными новинками, которые сражу же попадают в топ всех плейлистов. Совсем недавно Настя презентовала новую песню "Дай мне".

Сегодня на официальном Youtube-канале NKofficial был опубликован новый клип на песню "Дай мне", в котором звезда выступает в роли школьницы.

Ролик уже успел набрать более 45 тысяч просмотров.

В клипе Настя кардинально меняет образы: короткостриженная брюнетка, длинноволосая блондинка и привычная для нас шотенка с кудряшками.

Но, не смотря на это, образ сексуальной школьницы, которая всех соблазняет, она сохраняет на протяжении всей песни. Завершается ролик выпускным балом, на котором Настя становится королевой.