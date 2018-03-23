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LOBODA презентовала саундтрек к фильму "Вий"
16:24 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: За короткий промежуток времени видео набрало более 350 000 просмотров.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая ждет рождения второй дочери, выложила на своей странице в социальной сети отрывок из нового российского фильма "Гоголь. Вий". Артистка исполнила песню для этой картины.

Лента расскажет о писаре из Санкт-Петербурга Николае Гоголе. Он бросает вызов загадочному темному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку. Но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

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Все по теме:

Новости культуры, Вий, Вий 2018, Гоголь, Гоголь. Вий, Диканька, Лобода, Светлана Лобода.
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