LOBODA презентовала саундтрек к фильму "Вий"

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая ждет рождения второй дочери, выложила на своей странице в социальной сети отрывок из нового российского фильма "Гоголь. Вий". Артистка исполнила песню для этой картины.

Лента расскажет о писаре из Санкт-Петербурга Николае Гоголе. Он бросает вызов загадочному темному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку. Но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.