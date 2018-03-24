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Джамала показала репетицию с подопечными проекта "Голос страны" (Видео)

Джамала
19:09 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Судья проекта "Голос страны" Джамала показала, как готовится к эфирам.

Джамала, которая ожидает появления первенца, активно занимается с участниками телешоу "Голос страны" вокальными упражнениями, при этом наигрывая мелодию на синтезаторе. Такое видео певица опубликовала на странице в Instagram.

Звезда много времени уделяет работе тренера, что демонстрирует и во время прямых эфиров, и за кулисами. На кадрах Джамала показывает казаку Сиромахе и Ирине Федишин, как правильно дышать во время пения. Этими советами она поделилась со всеми поклонниками.

"Снова про дыхание. Без него, родимого, никуда. Светлый, темный, широкий, близкий звуки зависят от правильного или неправильного дыхания. Если у вас есть зажим в аппарате (ротовом, – ред.) – наклоните корпус и попробуйте спеть, не прилагая усилий", – пояснила Джамала.

Звезда добавила, что во время работы она часто забывает о своем внешнем виде. Поэтому, сконцентрировав внимание на вокальних упражнениях, Джамала напрочь забыла поправить свою прическу, что видно в видео. Однако такой образ звезды только добавил ей очарования, уверены сторонники.

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Новости культуры, Голос страны, Голос страны видео, Джамала, Команда Джамалы, Певица Джамала.
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