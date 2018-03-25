Мухарский представил новую песню "Розовые усы" (Видео)

Эротично-романтичный клип, как назвал его сам Мухарский, появился на канале проекта "Орест Лютый". Композиция "Розовые усы", как объясняет на видео артист, представляет одноименное "шик-кабаре". В песне Мухарский вспоминает о Львове, даже рекламирует несколько известных местных заведений. Не обходится и без пикантных сравнений. На видео, кроме самого Мухарского, появляется еще двое музыкантов и одна бэк-вокалистка.