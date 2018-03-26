https://telegraf.com.ua/files/2018/03/Scarlxrd-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3978025-britanskiy-reper-scarlxrd-vpervyie-vyistupit-v-kieve.html
Британский рэпер Scarlxrd впервые выступит в Киеве
Новости культуры: Scarlxrd – 23-летний британский рэпер Мариус Листроп, музыкант поколения Z, который громко заявил о себе, создав собственный стиль в хип-хопе.
Scarlxrd впервые выступит в Киеве 9 июня. Рэпер выпускает по два-три альбома в год, его треки длятся не более трех минут, а злости в них хватит на целую толпу людей, которые отказываются верить, что мочить манту можно.
Его клипы легко собирают миллионы просмотров (главный хит, "Heart Attack" имеет более 23 миллионов), в то время как индустрия тратит невероятные деньги, чтобы хоть как-то привлечь слушателя.
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