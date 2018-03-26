Британский рэпер Scarlxrd впервые выступит в Киеве

Scarlxrd впервые выступит в Киеве 9 июня. Рэпер выпускает по два-три альбома в год, его треки длятся не более трех минут, а злости в них хватит на целую толпу людей, которые отказываются верить, что мочить манту можно.

Его клипы легко собирают миллионы просмотров (главный хит, "Heart Attack" имеет более 23 миллионов), в то время как индустрия тратит невероятные деньги, чтобы хоть как-то привлечь слушателя.