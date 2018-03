На фестивале Sziget выступит украинская группа 5'Nizza

Среди них есть и украинский исполнитель — группа 5'Nizza. Популярный музыкальный фестиваль пройдет в этом году 8-15 августа. Полный перечень музыкантов выглядит следующим образом:

5’NIZZA (UA), Astronautalis (USA), BEISSOUL & EINIUS (LT), Blaudzun (NL), Bostich + Fussible from Nortec Collective (MEX), CHEFBOSS (D), Electric Fields (AUS), Ezhel (TR), Francobollo (SE), Fresku (NL), KETTCAR (D), Klub Des Loosers (F), La Sra. Tomasa (E), Lea Santee (A), MEUTE (D), Moonchild Sanelly (SA), Motta (I), Omer Netzer (IL), Peter Aristone (SK), Run Over Dogs (HU), Satra BENZ (RO), SENBEÏ (F), Sexy Zebras (E), Shell Beach (HU), Smokey Joe & The Kid (F), Sol Monk & Jenny (IL), Strapo (SK), TÉMÉ TAN (B), The Lytics (CAN), The Paz Band (IL), The Poppers (P), Thom Artway (CZ), Tommy CA$H (EE) та Willi Peyote (I).

Тем не менее, это еще не окончательный список участников Europe Stage.

Кроме группы 5'nizza, ранее на сцене венгерского фестиваля выступали такие группы как Onuka, Atomic Simao, ДахаБраха, Brutto и другие.

Напомним, что нынешними участниками Sziget Festival также будут Lana Del Rey, Fever Ray, Kendrick Lamar, Mumford & Sons, Kygo, Arctic Monkeys, Dua Lipa, Gorillaz и многие другие.