Вокалист Linkin Park выпустит сольный альбом (Видео)

Один из основателей, вокалист и гитарист группы Linkin Park Майк Шинода хочет выпустить сольный альбом. Как отмечается, релиз альбома Post Traumatic намечен на 15 июня. Кроме того, Шинода также представил сингл Crossing a Line, что войдет в новый альбом.