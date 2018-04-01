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Новости: Украинская группа ДахаБраха выступит на фестивале в США Украинская группа ДахаБраха выступит на фестивале в США
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Украинская группа ДахаБраха выступит на фестивале в США

ДахаБраха
00:52 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Твиттер

Новости культуры: Украинская группа ДахаБраха выступит на психоделическом фестивале "Desert Daze 2018" в Калифорнии.

Desert Daze – это ежегодный музыкальный фест, который проводится с 2012 года на водохранилище Пэррис в Южной Калифорнии. Среди групп, выступавших в разное время на Desert Daze, – Iggy Pop, Spiritualized, Courtney Barnett, Unknown Mortal Orchestra и другие, говорится в издании The Village.

В этом году на фестивале выступят Tame Impala, Mercury Rev, Warpaint и Connan Mockasin.

Desert Daze 2018 состоится 12-14 октября.

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Новости культуры, Desert Daze, Iggy Pop, ДахаБраха, Шоубиз.
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