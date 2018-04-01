https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Screenshot_2-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3986915-ukrainskaya-gruppa-dahabraha-vyistupit-na-festivale-v-ssha.html
Украинская группа ДахаБраха выступит на фестивале в США
Новости культуры: Украинская группа ДахаБраха выступит на психоделическом фестивале "Desert Daze 2018" в Калифорнии.
Desert Daze – это ежегодный музыкальный фест, который проводится с 2012 года на водохранилище Пэррис в Южной Калифорнии. Среди групп, выступавших в разное время на Desert Daze, – Iggy Pop, Spiritualized, Courtney Barnett, Unknown Mortal Orchestra и другие, говорится в издании The Village.
В этом году на фестивале выступят Tame Impala, Mercury Rev, Warpaint и Connan Mockasin.
Desert Daze 2018 состоится 12-14 октября.
Telegraf.com.ua