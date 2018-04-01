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Данилко рассказал о скандале на Нацотборе

Андрей Данилко
11:15 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Данилко использовал нецензурную лексику в адрес менеджера TAYANNA, после того, как последний начал кричать ему "ганьба" за то, что Данилко устроил проверку певице.

Украинский артист Андрей Данилко, который снимается в романтической комедии "Секс и ничего личного", прокомментировал свою выходку на нацотборе "Евровидения-2018".

Данилко использовал нецензурную лексику в адрес менеджера TAYANNA, после того, как последний начал кричать ему "ганьба" за то, что Данилко устроил проверку певице. "Если бы я его послал "на х*й", это было бы не красиво, а я его послал "в п*зду", а это слышится, как "иди домой". Во-первых, не надо мне мешать, я сижу в прямом эфире, и это все-таки проблема воспитания человека, который бежал, или команды", - пояснил Андрей Данилко.

Также артист отметил, что с TAYANNA у него прекрасные отношения. "Почему все думают, что я плохо к ней отношусь? Если я член жюри, почему я не могу спросить фонограмму? Мне, конечно, было смешно, честно скажу. Сказать, что я жалею, наверное, я жалею, но с другой стороны - этот нацотбор запомнят именно за это", - заявил Данилко.

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Все по теме:

Новости культуры, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Евровидение 2018, Нацотбор, Певец, Скандал.
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